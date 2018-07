Iasi é indiciado por participação na morte de Glauco

Em seu primeiro depoimento, Iasi afirmou que foi sequestrado por Cadu e obrigado a levá-lo à chácara onde o cartunista morava em Osasco, na Grande São Paulo, no último dia 12, mas a polícia questiona o fato de Iasi ter pulado o muro da chácara de Glauco e ter aberto o portão para facilitar a entrada de Cadu. Essa informação foi dada pela enteada do cartunista, Juliana Veniss, de 31 anos. A polícia quer saber por que ele não aproveitou a situação para fugir ou pedir por socorro.

A polícia ainda estranha o fato de, após o crime, Iasi ter estacionado o carro na rua de cima de sua casa ao invés de colocá-lo na garagem e de ele não ter acionado a polícia para contar o ocorrido. O veículo usado no dia do crime passará por nova perícia.

Para esclarecer o caso, a Justiça de Osasco autorizou na semana passada a quebra do sigilo telefônico de Cadu e de Iasi para identificar as chamadas feitas e recebidas pelos dois.

Cadu está preso na Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, desde o dia 14. Ele foi detido quando tentava sair do Brasil e entrar no Paraguai com um carro roubado. Ao ser abordado por policiais rodoviários federais, o estudante reagiu com tiros. Um agente ficou ferido no braço, mas passa bem.