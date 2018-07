Iate de luxo é assaltado em praia de Fortaleza

O iate fazia uma parada técnica em Fortaleza para reparos mecânicos quando foi surpreendido pelos assaltantes. Um grupo invadiu a embarcação durante a madrugada e iniciou o assalto. Na ação, três tripulantes, que faziam a segurança da embarcação, foram inicialmente rendidos. Os outros três tripulantes saíram em defesa dos companheiros e foram amarrados pela quadrilha, tendo todos ferimentos leves.

A maior parte do grupo (dez) chegou ao iate, segundo as primeiras informações levantadas pela Polícia Marítima, a nado. Eles percorreram cerca de mil metros, nadando da praia até o iate. Depois do assalto eles fugiram numa lancha, que estava sendo pilotada por outros dois comparsas e aguardava nas proximidades o fim da ação dos ladrões para começar a fuga. A ousadia dos assaltantes levanta a suspeita da PF que eles sejam ladrões "piratas" internacionais e que vinham monitorando o iate desde a saída de São Paulo.

O iate Atlantis passou por uma perícia da PF durante todo esta segunda. Os peritos federais identificaram sangue dos assaltantes, que chegaram a travar luta com a tripulação. Será com base no exame de DNA por meio do sangue colhido que a Polícia Marítima da PF espera encontrar os assaltantes.

A Capitania dos Portos do Ceará orientou o comandante do iate, capitão Edson Quaglio, a transferir a embarcação das proximidades do Mercado do Peixe, no Mucuripe, onde aconteceu o assalto, para um pier particular (Hotel Marina Park). Em depoimento à PF, Quaglio revelou que a quadrilha estava fortemente armada com revólveres, pistolas e escopetas. "Eles travaram uma discussão dentro do iate com nossa tripulação, mas felizmente ninguém saiu ferido gravemente", disse o comandante à PF. Não há previsão de quando o iate seguirá viagem para o Caribe.