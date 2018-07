IB amplia área de doenças de plantas

Com o credenciamento, no início do ano, de novos exames fitossanitários pelo Ministério da Agricultura (Mapa), o Instituto Biológico, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (IB-Apta), tornou-se o maior centro de diagnóstico fitossanitário do País.

Agora, o IB-Apta possui, ao todo, 67 diferentes procedimentos credenciados pelo ministério. "Alguns exames já eram credenciados, mas este ano entraram novos exames, o que ampliou nossos serviços de diagnósticos entomológicos, de nematoides, plantas daninhas, fungos, vírus e bactérias", diz o diretor-geral do instituto, Antonio Batista Filho.

Um desses novos procedimentos é o exame de diagnóstico de pragas quarentenárias, diz Batista Filho. Segundo ele, das 17 instituições de sanidade animal e vegetal de todo o País credenciados pelo ministério no início do ano, apenas duas realizam esse tipo de diagnóstico: o Biológico e a Universidade Federal de Lavras (Ufla-MG). "Não éramos credenciado para exames de pragas quarentenárias, que são aquelas que têm impacto nas exportações e importações, como a ferrugem da soja, mosca-das-frutas e sigatoka negra."

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Com a ampliação dos serviços, o IB passará a analisar material oriundo de programas específicos do Mapa; receberá amostras vegetais, suspeitas ou não, que chegarem via aeroportos e portos; atenderá a empresas exportadoras que necessitem de laudos técnicos oficiais para comprovar a sanidade do produto, além de continuar a prestar serviços para produtores ou cidadãos que precisarem de laudo técnico. "Não há restrição para a realização do diagnóstico. Podemos emitir um laudo completo ou um mais simples, para um produtor." Em 2008, nos 12 laboratórios do instituto, foram feitos 555 exames/dia.

O credenciamento do Centro Fitossanitário do IB fez parte de pacote de investimentos previsto pelo Programa Risco Sanitário Zero, da Secretaria de Agricultura. Entre 2007 e 2008 foram destinados R$ 30 milhões para a recuperação e modernização da infraestrutura de 36 campos experimentais e 58 laboratórios de referência.

INFORMAÇÕES:

IB-Apta

Telefone (0--11) 5087-1700