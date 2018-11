IB inaugura unidade em Bastos A Secretaria de Agricultura de São Paulo inaugurou, na sexta-feira passada, durante a tradicional Festa do Ovo de Bastos - que terminou no domingo -, a nova Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Bastos, do Instituto Biológico (IB-Apta). Reformada e modernizada, a unidade agora está apta a ser credenciada pelo Ministério da Agricultura para realizar exames para controle de laringotraqueíte (LTI) e Salmonella sp.A unidade é um laboratório de patologia avícola e bromatologia. O objetivo é dar suporte à produção avícola da região, principal produtora de ovos do Estado, e atender aos avicultores, veterinários, zootecnistas e técnicos, prestando assistência técnico-científica, realização de exames laboratoriais para diagnóstico de patologias avícolas e monitoramento epidemiológico.O projeto de modernização inclui adequações na estrutura física do prédio, onde estão os laboratórios de sorologia e bacteriologia, e nos setores anexos, como recepção de amostras, lavagem de material, esterilização e preparo de meio de cultura e soluções. Foram investidos R$ 200 mil, por meio do Programa Risco Sanitário Zero, do Governo do Estado. Mais informações, tel. (0--14) 3478-1650.