Ibama afirma que técnicos cumprem plano da Chevron Responsável pela verificação das dimensões do vazamento de petróleo e do acerto das providências que vêm sendo tomadas pela Chevron para amenizar suas consequências, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) limitou-se hoje a informar que seus técnicos acompanham o cumprimento do plano de emergência da petroleira. Uma reunião realizada hoje à tarde por dirigentes do Ibama para tratar do assunto não havia tido o teor divulgado até a noite.