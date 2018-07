Ibama apreende 1,4 t de barbatanas de tubarão no Pará

De acordo com o órgão, o exportador não provou a destinação correta das carcaças de tubarão, o que leva a crer que os animais foram vítimas da prática do finning - quando o pescador corta apenas as barbatanas do tubarão e descarta a carcaça no mar.

A exportadora autuada solicitou ao Ibama a liberação da carga para Hong Kong no início da semana. Após análise da documentação que comprovaria a cadeia produtiva do produto, foram identificadas diversas irregularidades. Entre elas, havia notas fiscais de venda de carcaças de tubarão para empresas fantasmas.