Ibama apreende 449 aves silvestres no litoral do Piauí Fiscais do Ibama apreenderam 449 espécimes de marrecas no litoral do Piauí, no mês de setembro, resultando, até o momento, na aplicação R$ 224,5 mil em multas. As aves silvestres apreendidas foram encontradas em cativeiro em quatro residências da cidade de Parnaíba que vinham sendo monitoradas pela equipe de fiscalização há alguns dias. Elas seriam comercializadas em bares e restaurantes da cidade. Após as avaliações dos técnicos do Ibama, as aves foram devolvidas à natureza.