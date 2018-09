Ibama apreende caminhão com carvão em Vargem-SP Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreenderam hoje um caminhão com 100 metros de carvão na Rodovia Fernão Dias, em Vargem, no interior do Estado de São Paulo. O Documento de Origem Florestal (DOF) da carga apontava o transporte de 130 metros do produto, 30 metros a mais que o verificado. Por conta dessa inconformidade, o caminhão e o carvão acabaram apreendidos e o dono do veículo foi multado em R$ 10 mil. A carga saiu de Guarapuava, no Paraná, e seria levada para a empresa Ferguminas Siderurgia Ltda, em Itaúna, Minas Gerais. A fiscalização do Ibama desconfia que o motorista do veículo descarregou a diferença para um comprador sem DOF ou saiu do Paraná com o documento irregular para "esquentar" estoques ilegais de carvão no destinatário.