Ibama apreende grãos por quebra de embargo no PA O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu na última sexta-feira, 4.740 toneladas de grãos produzidos em área embargada por desmatamento ilegal na Amazônia. A ação inédita, segundo o Ibama, ocorreu em Dom Eliseu, sudeste do Pará. No final do ano passado, a fiscalização identificou desmatamento ilegal de 500 hectares nessa fazenda em Dom Eliseu, embargando e multando o proprietário. Durante a Operação Arco de Fogo, o Ibama descobriu que a mesma área havia se transformado em plantação de grãos, que produzirá este ano 4.740 toneladas de grãos, sendo 1.740 de soja, 2.640 de milho e 360 de arroz. A produção, que corresponde a uma média de 940 caminhões cheios, ainda está em fase de colheita e ficará retida até definição de sua destinação. Por descumprir o embargo, o proprietário recebeu R$ 8 milhões em multas. Ele tem 20 dias para apresentar a sua defesa e recorrer da multa.