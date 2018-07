Ibama apreende madeira em situação irregular no Pará Cerca de 7,7 mil m³ de madeira em toras e serrada foram apreendidas durante as operações conjuntas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Federal em Altamira, sudoeste do Pará, informou o Ibama em nota oficial. A maior parte das espécies encontradas foi de Maçaranduba, Amarelão, Jatobá, Sucupira, Muiracatiara e Angelim Pedra. Um total de onze madeireiras tiveram as atividades embargadas devido a irregularidades na documentação das empresas ou na origem da madeira. Os fiscais do Ibama envolvidos nas operações Guardiões da Amazônia e Arco de Fogo em Altamira já lavraram 24 Autos de Infração, totalizando R$ 3,1 milhão em multas aplicadas.