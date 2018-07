Ibama apreende mais animais do que em 2009 no AM O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) apreendeu no Amazonas até junho quase o mesmo número de animais salvos durante o ano passado. Foram 311 resgatados, ou 81% do total de 2009, quando foram apreendidos 382 animais silvestres em condições de maus tratos ou entregues voluntariamente.