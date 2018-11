Ibama autoriza construção de base para foguete no MA O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou na semana passada uma licença prévia para a construção do Centro de Lançamento para o foguete Cyclone-4, em Alcântara, localizado no Maranhão. A medida foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União e permite que a Empresa Binacional Alcântara Cyclone Space (ACS) comece a escolha da companhia que fará a obra, segundo informações da ACS.