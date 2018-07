Ibama autoriza Ferrovia Norte-Sul a operar novo trecho O Ibama expediu Licença de Operação para um novo trecho da Ferrovia Norte-Sul com aproximadamente 144 quilômetros entre as cidades de Aguiarnópolis e Araguaína, no Estado de Tocantins. A Valec Engenharia Construções e Ferrovias deve dar continuidade ao Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos, apresentar em 60 dias programa de identificação e retirada das passagens de nível irregulares e implantar o Programa de Monitoramento de Atropelamento de Animais, mapeando os pontos críticos e propondo outras medidas. O Programa de Educação Ambiental deverá ser entregue em 120 dias visando, além dos objetivos gerais, a redução dos problemas como descarte de lixo, presença de animais eqüídeos e bovídeos, plantio de agricultura de subsistência e travessias irregulares para veículos. No prazo de 180 dias, deverá ser apresentado ao Ibama o Programa de Gerenciamento de Riscos, o Plano de Ação de Emergência, a conclusão dos trabalhos de replantio da vegetação das áreas adjacentes ao Pátio Multimodal de Aguiarnópolis e o relatório circunstanciado quanto às interferências que foram realizadas no Assentamento Rural Formosa.