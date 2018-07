Ibama concede licença prévia para hidrelétrica no NE

A usina, que produzirá 64 MW, será instalada no médio curso do rio Parnaíba, entre os Estados do Maranhão e do Piauí, 7 km a montante do município de Parnarama(MA). A linha de transmissão terá 13,8 km de extensão. Quanto à licença prévia, é válida pelo período de dois anos e está condicionada ao cumprimento de suas condicionantes.

A usina Castelhano é o terceiro empreendimento do complexo hidrelétrico do rio Paranaíba a receber licença prévia do Ibama, totalizando 184 MW de potência instalada. O licenciamento ambiental permite que elas sejam incluídas no leilão A-, a ser realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no dia 20 de dezembro deste ano.