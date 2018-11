Ibama desiste de multar navio da Vale no MA O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aceitou o plano de ação apresentado pelo armador sul-coreano SPX Tan-Ocean para lidar com o supergraneleiro Vale Beijing, que está parado na Baía de São Marcos, em São Luís (MA), com duas rachaduras em um tanque de ar de lastro. O plano de ação evitou a aplicação de uma multa.