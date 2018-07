Ibama desmonta núcleo madeireiro de Nova Ipixuna-PA O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) iniciou na manhã de hoje a retirada do maquinário e da madeira ainda existente nas 12 madeireiras instaladas em Nova Ipixuna (PA). O desmonte deve durar uma semana e extinguirá o núcleo madeireiro local, onde há cerca de um mês foram assassinados os líderes extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva.