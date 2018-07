Ibama devolve caranguejos a manguezais na Paraíba

A captura, o armazenamento, o transporte, o beneficiamento e o comércio do crustáceo são proibidos nesse período. Na Operação Uçá, como é conhecida, foram fiscalizados dezenas de comércios e mangues. Menores foram flagrados capturando os animais em uma unidade de conservação.

A captura e o comércio do caranguejo-uçá são atividades de grande importância econômica e fonte de sustento para milhares de pessoas no litoral. O respeito aos períodos de reprodução do animal é essencial à manutenção tanto das populações de caranguejos quanto do meio de sustento de muitas famílias.

As pessoas e as empresas que atuam na cadeia produtiva do caranguejo-uçá devem declarar os estoques que possuírem ao Ibama na véspera de cada período de proibição. Os estabelecimentos flagrados desrespeitando a legislação estarão sujeitos à apreensão dos caranguejos e uma multa que varia de R$ 700 a R$ 100 mil.