Ibama divulga relatório sobre fiscalização no Lê Cirque O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou ontem o relatório sobre operação Arca de Noé, para apreender os animais que vinham sendo maltratados no Lê Cirque, que estava em Brasília. Segundo a nota, "o circo ''Lê Cirque'' não apresenta condições mínimas de segurança e sanidade públicas, bem como um mínimo de adequação quanto a nutrição, saúde e conforto aos animais, incidindo em maus-tratos." Quanto à segurança, o relatório apontou que o risco de acidentes é constante, não existindo qualquer plano para minimizar os danos ou vítimas. Considerando os maus-tratos verificados, o texto recomenda a autuação por espécime. Assim, o relatório determinou que os animais devem ser apreendidos e destinados a local com segurança e condições melhores.