Ibama faz apreensão de barbatanas de tubarão O Ibama apreendeu 7,7 toneladas de barbatanas de tubarão - a maior apreensão do produto já realizada no País - numa empresa em Belém, no Pará. A exportadora, que enviaria as barbatanas para a China, foi embargada e multada em R$ 2,7 milhões. A empresa vinha operando como se comercializasse apenas bexigas natatórias desidratadas, um subproduto legal da pesca.