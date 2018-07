Ibama inicia operação de combate a desmatamento em MG Sob a coordenação da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) em Minas Gerais foi deflagrada hoje a Operação Jequitibá, com o intuito de fiscalizar e coibir desmatamentos ilegais nas áreas de Mata Atlântica no Estado. A operação não tem prazo previsto de término e envolve esforço integrado dos fiscais do Ibama, técnicos do Instituto Estadual de Florestas (IEF), da Polícia Federal (PF) e Polícia Militar de Meio Ambiente.