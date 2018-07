Ibama interdita zoológico privado no RS Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul interditaram o Pampa Safari, um parque natural que abriga cerca de dois mil animais de diversas regiões do mundo em Gravataí, a 30 quilômetros de Porto Alegre, nesta quinta-feira, depois de constataram a ocorrência de tuberculose bovina no local.