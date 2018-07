Ibama multa 16 fazendas por desmatamento ilegal no PA Operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou, no mês de maio, multas a 16 fazendas localizadas no sul do Pará, pelo desmatamento irregular de 23 mil hectares de florestas. O valor total das multas é de R$ 82,8 milhões. As propriedades autuadas estão localizadas em Cumaru do Norte, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu - todas localidades incluídas na lista dos 36 municípios que mais desmatam na Amazônia Legal. Agentes envolvidos na operação verificaram que grande número de propriedades embargadas pelo Ibama em ações anteriores continuaram realizando atividades em áreas interditadas. O órgão enviará ao Ministério Público uma lista de fazendas que descumprem os embargos. A equipe de 21 fiscais e policiais já fez vistoria em 40 propriedades. A Operação Entorno, como foi batizada, continuará, e tem como alvo, segundo informa o Ibama, áreas acima de 400 hectares que aparecem como desmatadas em imagens de satélites.