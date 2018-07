Ibama multa 60 siderúrgicas por utilizar carvão ilegal 0 ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou hoje a aplicação de multas de R$ 414,7 milhões em 60 siderúrgicas - 55 de Minas Gerais, quatro de Mato Grosso do Sul e uma do Espírito Santo -, autuadas por um consumo de 800 mil metros cúbicos de carvão ilegal somente no ano passado. "Tremei carvoeiros ilegais", disse ele, em Brasília. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as infrações foram detectadas pelo cruzamento de dados do Sistema-DOF (Documento de Origem Florestal). O volume de carvão vegetal explorado ilegalmente no Cerrado e no Pantanal soma 10 mil caminhões carregados, que se enfileirados ocupariam 200 quilômetros de extensão, equivalente à distância entre Brasília e Goiânia. Além disso, foram aplicados R$ 70 milhões em multas em diversos fornecedores de carvão do Mato Grosso do Sul. Segundo nota do Ibama, entre os "truques" feitos pelas siderúrgicas autuadas na tentativa de burlar a fiscalização estão volume de carvão maior do que o declarado no DOF, falsa importação de carvão do Paraguai para cobrir exploração no Pantanal e no Cerrado e uso do mesmo DOF para transportar várias cargas. O órgão informou que a identificação das siderúrgicas começou em Mato Grosso do Sul com a operação Rastro Negro Pantanal. Os dados dessa operação subsidiaram a análise do consumo de carvão vegetal pelas siderúrgicas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Sistema produtivo Na avaliação do ministro Carlos Minc, a ação contra as siderúrgicas não afetará o sistema produtivo em Minas Gerais, pois apenas 5% do carvão consumido são ilegais. Ele informou ainda que 55% do carvão provêem de áreas plantadas e outros 40% são de plano de manejo florestal de áreas com árvores nativas. Segundo o Ibama, a análise do consumo de carvão pelas siderúrgicas será permanente, com a produção de relatórios como este que resultou na autuação a cada seis meses. "Quem está trabalhando na legalidade não tem motivo para se preocupar", afirmou o presidente do Ibama, Roberto Messias.