Ibama multa Chevron em R$ 10 mi O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou hoje a Chevron, operadora do Campo de Frade, na Bacia de Campos, por descumprimento de condicionante de sua licença ambiental. O valor da multa é R$ 10 milhões, segundo informações do próprio Instituto. De acordo com o Ibama, a análise realizada evidenciou falhas no cumprimento do Plano de Emergência Individual (PEI) aprovado no licenciamento ambiental do empreendimento.