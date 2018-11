Ibama multa e embarga áreas em Mato Grosso Uma operação do Ibama em Mato Grosso resultou na aplicação de mais de R$ 3,5 milhões em multas e no embargo de 700 hectares de áreas desmatadas ilegalmente, o equivalente a 700 campos de futebol. A operação, chamada de Custódia Juína, concentrou suas ações no noroeste do Estado, onde os satélites registraram um aumento significativo de desmatamento em 2011. Neste ano, houve desmatamento de 1.126 quilômetros quadrados em Mato Grosso, um aumento de 20% em relação a 2010. As ações do Ibama ocorreram principalmente nos municípios de Colniza e de Juara, próximos à região conhecida como Três Fronteiras, na divisa entre Mato Grosso, Amazonas e Tocantins.