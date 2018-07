Ibama multa em R$ 450 mi madeireira de sueco no Amazonas

A madeireira Gethal, localizada no Estado do Amazonas e supostamente pertencente ao empresário sueco-britânico Johan Eliasch, foi multada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em cerca de R$ 450 milhões. De acordo com o Ibama, as multas, aplicadas na quarta-feira, 4, são referentes principalmente à extração, comércio e transporte ilegal de cerca de 700 mil metros cúbicos de madeira nobre da Floresta Amazônica, na região de Manicoré. Veja Também: É quase impossível impor regras na Amazônia, diz 'Economist' Ações diárias que salvam o planeta Acompanhe a trajetória do desmatamento na Amazônia; abril teve mais desmate Leia a edição online da Revista da Amazônia Fórum: é possível salvar a floresta amazônica? Ainda segundo o Ibama, Johan Eliasch alega ser dono de 160 mil hectares de terras na Amazônia, mas os laudos registram apenas a metragem de 30 mil hectares. As multas foram lavradas após conclusão de processos jurídicos e administrativos que tramitavam no Ibama desde 2007, quando a madeireira Gethal foi notificada. De acordo com o órgão, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado entre o Ibama e a madeireira em 2005, com prazo para esclarecimentos até 2006, o que não foi feito até hoje. Por conta disso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) estuda pedir o cancelamento de registros de terras na Amazônia supostamente adquiridas pelo empresário sueco Johan Eliasch.