Ibama multa fazenda em R$ 11,1 milhões em MT

Agentes do Ibama aplicaram multa de R$ 11,1 milhões a um fazendeiro do município de Nova Ubiratã, a 494 km ao norte de Cuiabá, em Mato Grosso, por desmatar sem autorização 2,2 mil hectares de mata nativa da Floresta Amazônica. Os agentes do Ibama utilizaram um helicóptero para verificar o desmate e embargaram o local para evitar novos cortes e permitir a recuperação da floresta. A ação faz parte da Operação Arco de Fogo, desenvolvida durante o mês de março por 11 agentes do Ibama de Minas Gerais. Os fiscais chegaram à fazenda orientados por imagens de satélites obtidas pelo Sistema de Detecção de Desflorestamento em Tempo Real (Deter).

