Ibama multa fazenda em R$ 8 milhões no PA O Ibama multou em R$ 8 milhões o proprietário de uma fazenda por descumprimento de embargo, no município de Dom Eliseu, região sudeste do Pará, na quarta-feira. O fazendeiro já havia sido multado, em 2007, por ter desmatado uma área de aproximadamente 2.730 hectares de sua propriedade sem a autorização do órgão competente. Na época, a área foi embargada e deveria permanecer inativa até que fosse regularizada. Além disso, foi encontrado no local a disposição inadequada de 120 embalagens de agrotóxico. Pelas infrações, a multa lavrada foi de R$ 120 mil. Esta ação faz parte da Operação Arco de Fogo, coordenada pela Polícia Federal, em parceria com o Ibama, Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Pará e Força Nacional. A ação teve início no município de Paragominas, no último dia 7 de abril, e continuará por tempo indeterminado.