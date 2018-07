Ibama multa fazendeiro por exibir cabeça de onça no PA O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou em R$ 5 mil, no último sábado, um fazendeiro de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, por exibir uma cabeça de onça ameaçada de extinção como troféu.