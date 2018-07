Ibama multa importadoras em R$ 233 mil por lixo inglês O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) aplicou hoje multa de R$ 233 mil para a importadora Bes Assessoria e Comércio Exterior e a multinacional Mediterranean Shipping Company (MSC) em punição pelo desembarque de 25 contêineres com 680 toneladas de lixo inglês encontrados no Porto de Santos na semana passada. Na sexta-feira, a empresa Alfatech recorreu à multa de R$ 408 mil que recebeu do Ibama por causa dos 48 contêineres com lixo descobertos no Rio Grande do Sul no final de junho.