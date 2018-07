Ibama: multa por queimada no PA chega a R$ 11,5 mi O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou hoje que aplicou cerca de R$ 11,5 milhões em multas por queimada ilegal e desmatamento com uso de fogo no Pará desde o início do período de estiagem. Um único proprietário do sudeste do Estado foi punido em R$ 5,1 milhões por ter derrubado e queimado 683 hectares de florestas no município de Santa Maria das Barreiras. Os fiscais do órgão ambiental ainda embargaram a área.