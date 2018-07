Ibama prevê contratação de 1.707 brigadistas para municípios

O período de atuação dos brigadistas depende da região. No Maranhão, por exemplo, muitas equipes atuarão entre agosto e dezembro. Em Mato Grosso, o período é de julho a novembro. O governo desse Estado decidiu antecipar o período de proibição do uso de fogo para limpar e manejar áreas ? em vez de iniciar no dia 15, começou no dia 8 e deve ir até 15 de setembro.

Durante o período de proibição, quem atear fogo pode receber multa que varia de acordo com a área atingida ? de R$ 1 mil por hectare nas áreas abertas a R$ 1,5 mil por hectare nas áreas de floresta. O autor também corre o risco de ser detido.

"Estamos em um Estado de dimensões continentais e com pouco efetivo para o combate ao fogo. Portanto, precisamos de cada um dos habitantes mato-grossenses para melhorar essa condição", afirma Salatiel de Araujo, secretário adjunto de Qualidade Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. / A.B.