Ibama remove animais do zoológico de Niterói, no Rio Uma equipe do Ibama, com apoio da Polícia Federal, está removendo nesta manhã animais da Fundação Jardim Zoológico de Niterói (ZooNit), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. No início de abril, uma decisão da 3ª Vara Federal de Justiça de Niterói determinou a transferência dos bichos em até 120 dias. A ZooNit conseguiu reverter a sentença, mas na semana passada o Ibama obteve novamente decisão favorável.