Ibama remove animais para fechar zoo em Niterói-RJ

Segundo o Ibama, ao longo de 22 anos, o ZooNit não cumpriu "as normas mínimas exigidas para funcionamento de um jardim zoológico, mantendo os animais em espaços inadequados em termos de tamanho, conservação e higiene". Ainda de acordo com o órgão, a fundação recebia, destinava e soltava animais silvestres sem a autorização do Ibama, e não cumpriu um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2004.

O ZooNit aguarda o julgamento de recursos contra a decisão da 3ª Vara Federal de Justiça de Niterói que autorizou a retirada dos animais e fechamento do zoológico. Esta semana, o Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) propôs à 4ª Vara Cível de Niterói uma Ação Civil Pública para obrigar a prefeitura a assumir a administração do local.

"Caso o município não assuma as providências efetivas para manutenção do zoológico, diversos estudantes ficarão privados da visitação do espaço, assim como os demais visitantes, havendo prejuízos irreparáveis para a educação ambiental e o direito ao lazer e a cultura", informou o promotor de Defesa do Meio Ambiente de Niterói, Luciano Mattos.