Ibama resgata 74 pássaros de cativeiro no Espírito Santo São Paulo, 11 - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apreendeu 74 pássaros em duas ações feitas em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, ontem. Ao todo, foram aplicados R$ 103 mil em multas.