Ibama vê soja ilegal em Mato Grosso

O Ibama paralisou ontem a colheita em 5,2 mil hectares de soja (foto) ilegal plantada numa fazenda embargada em Bom Jesus do Araguaia, em Mato Grosso. Boa parte da área está dentro da Terra Indígena Maraiwatsede, dos índios xavantes. Na ação, que integra a Operação Soja Pirata, o órgão ambiental também apreendeu todo o produto já colhido, cerca de 66 mil sacas, e o que ainda permanece no campo, que é estimado em 118 mil. A soja será doada ao programa Fome Zero.