Ibama volta a multar fazendeira Beatriz Rondon

Ela é proprietária da Fazenda Santa Sofia, uma reserva ecológica particular, situada no chamado Pantanal do Rio Negro, no município de Aquidauana, como herdeira do pai, Antônio Cândido Rondon, sobrinho neto do Marechal Rondon. No local, foram feitas filmagens (os vídeos foram entregues no início deste ano para a Polícia Federal), mostrando a caça de onças pardas e pintadas, com a participação de Beatriz.

O advogado da fazendeira, Renê Siufi, afirma que os vídeos foram "editados, montados". Mas não foi o que concluíram técnicos do Ibama depois de analisarem as imagens, áudio e o material apreendido na fazenda, como galhadas de cervos e até um aparelho que imita som de filhotes de onças, entre outros, que são considerados pela fazendeira muito antigos e "herança da família".

Segundo a Polícia Federal em Corumbá, o inquérito sobre o caso está em andamento e não há previsão ainda para a conclusão.