IBC-Br inicia 3o tri com avanço de 0,42% em julho--BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 0,42 por cento em julho frente a junho, de acordo com dados dessazonalizados, informou o BC nesta sexta-feira.

Levantamento da Reuters mostrou que o mercado esperava avanço de 0,30 por cento em julho, segundo a mediana de 12 previsões. As estimativas variaram entre 0,20 e 0,60 por cento.

O dado mostrou uma leve desaceleração em relação a junho, quando o índice avançou 0,61 por cento segundo números revisados. Anteriormente o BC havia divulgado alta de 0,75 por cento em junho.

A alta no segundo trimestre em relação ao primeiro também foi ligeiramente revisada para 0,39 por cento, ante 0,38 por cento divulgado anteriormente.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o IBC-Br subiu 1,56 por cento e em 12 meses acumula alta de 0,97 por cento, de acordo com dados dessasonalizados.

O IBC-Br incorpora estimativas para a produção nos três setores básicos da economia -serviços, indústria e agropecuária.

Na quinta-feira, o governo reduziu a previsão de crescimento do PIB neste ano para 2 por cento, ainda acima da estimativa do mercado de 1,62 por cento. Depois de iniciar o ano projetando expansão de 4,5 por cento, o governo já havia reduzido a previsão para 3 por cento.

Diante da dificuldade da economia em deslanchar, o governo vem adotando uma série de medidas. As mais recentes incluem a redução dos encargos na folha de pagamento para mais 25 setores e vantagens fiscais para a compra de bens de capital no mercado interno.

A indústria é considerado o principal entrave para uma recuperação mais robusta, mas o setor de varejo continuou mostrando em julho que ainda é o principal motor da economia brasileira.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou na quinta-feira que as vendas do setor tiveram alta de 1,4 por cento em julho ante junho, no segundo resultado positivo seguido, e registraram elevação de 7,1 por cento em relação a igual mês de 2011.

(Por Camila Moreira)