IBC-Br mantém ritmo de expansão com alta de 0,40% em novembro A economia brasileira manteve o ritmo de expansão em novembro ao avançar 0,40 por cento ante o mês anterior, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgado nesta sexta-feira, considerado uma espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB).