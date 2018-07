Iberia cancela voo no Brasil devido a greve de pilotos A Iberia informou que a greve de pilotos convocada pelo sindicato Sepla para hoje irá provocar a suspensão e o atraso de muitos dos voos da companhia aérea espanhola, inclusive no Brasil, com repercussão posterior em toda a rede da empresa. A Iberia disse por meio de um comunicado em sua página na internet que cancelou o voo IB 6820, cuja partida estava prevista para as 21h35 (horário de Brasília) de São Paulo hoje e chegada em Madri às 10h40 (horário local) do dia 31 de janeiro.