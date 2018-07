Iberia e British devem aprovar fusão em 25 de março--jornal

Os advogados das companhias já registraram o nome International Airlines Group para a nova empresa, segundo o jornal.

A fusão está condicionada à aprovação dos acionistas e de autoridades de concorrência.

A companhia deve começar a operar no final deste ano, tendo Antonio Vasquez, atual presidente do conselho da Iberia, como chairman do grupo, de acordo com a publicação.

"Conforme o cronograma da fusão, esperamos um acordo em breve", disse um porta-voz da Iberia, cujo conselho vai se reunir na próxima quinta-feira.

A British, por sua vez, reiterou que espera um acordo ainda no primeiro trimestre.

Com a fusão, deve ser criada a terceira maior companhia aérea em receita no mundo.