IBGE: 56% das cidades do País têm conselho ambiental

Em 2008 ainda eram 47,6% os governos municipais com conselhos ambientais, 77,8% as cidades com alguma instituição para a área e 22,6% de municipalidades com fundos para o meio ambiente. "O fato de, pela primeira vez, mais da metade dos municípios ter Conselhos de Meio Ambiente mostra que a questão ambiental está sendo tratada de forma mais integrada", disse a gerente da Munic, Vânia Pacheco.

A pesquisa também constatou que 87,9% desses órgãos eram paritários, com representações do poder público, empresários e entidades. No ano passado, dos municípios que declararam ter o conselho, 2.227 (71%) disseram ter se reunido no período da pesquisa.

De acordo com o IBGE, havia 1.645 prefeituras em 2009 com fundos de meio ambiente, 30,6% a mais que as 1.260 de 2008. Os fundos de meio ambiente eram mais presentes em municípios da Região Sul (45,3% das prefeituras), seguidos por Centro-Oeste (41,6%), Norte (31%), Sudeste (28,5%) e Nordeste (16,7%).

A Munic constatou que, em 2009, 35,4% dessas instituições financiaram ações e projetos da área ambiental - porcentual ligeiramente menor que em 2008 (36,6%). Nos municípios com algum órgão para cuidar da área ambiental, 52,5% tinham uma secretaria que cuidava também de outras políticas setoriais, 23,9% recorriam a uma secretaria exclusiva para o meio ambiente, 16% mantinham setor subordinado a outra pasta e 6,6% tinham um setor diretamente subordinado ao prefeito.