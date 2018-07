IBGE: 71% dizem que cor da pele influencia no trabalho

A principal situação em que isso acontece, segundo os entrevistados, é no trabalho, citado por 71%, seguida por "relação com justiça/polícia" (68,3%), "convívio social" (65%), "escola" (59,3%) e "repartições públicas" (51,3%). As informações foram coletadas em 2008, em uma amostra de cerca de 15 mil domicílios, no Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal.

Ao se autoclassificarem de acordo com a cor ou raça, 29,5% dos entrevistados usaram dois termos que não constam nas categorias de classificação do IBGE: "morena" (21,7%, com as variações "morena clara" e "morena escura") e "negra" (7,8%). Entre as classificações do IBGE, os resultados foram: branca (49,0%), preta (1,4%), parda (13,6%), amarela (1,5%) e indígena (0,4%).