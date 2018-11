IBGE: 9,4% dos adultos já se envolveram em conflitos

Do total de pessoas que se envolveram em conflitos entre 2004 e 2009, 22,3% tiveram brigas trabalhistas e 22%, desavenças familiares. Conflitos na área criminal atingiram 12,6%. De 12,6 milhões de pessoas, 92,7% (11,7 milhões) buscaram instituições para resolver as divergências, principalmente a Justiça, procurada por 57,8%. Juizados especiais foram a alternativa escolhida por 12,4% das pessoas.

Entre os que optaram por processos judiciais ou outras ações formais, quase metade (49,2%) teve a causa resolvida no período de até cinco anos e 50,8% ainda aguardavam um desfecho. A Justiça teve o menor índice de solução: 43,5% dos litigantes tiveram seus casos concluídos, enquanto 56,5% ainda esperavam uma solução.

O melhor desempenho foi do Procon. Quase 70% das pessoas que recorreram à instituição de defesa do consumidor já tinham resolvido o problema na data da pesquisa. O órgão foi procurado por apenas 3,9% dos envolvidos em conflitos. "O Procon busca soluções mais imediatas, e a Justiça lida com casos mais complexos. Não são comparáveis", diz o pesquisador do IBGE Cimar Azeredo.

Entre os que não procuraram instituições, a maior parte (27,6%) alegou que resolveu o problema com mediação ou conciliação de terceiros. "É um dado importante, porque tentamos estimular métodos alternativos de solução de conflitos", diz o secretário-geral adjunto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Guilherme Werner, que acompanhou a divulgação dos dados. Lentidão, descrença, custos elevados e dificuldade de acesso à Justiça foram outros motivos citados.