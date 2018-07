IBGE apura queda no índice de gravidez de adolescentes O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectou no dados relativos a 2007 uma queda na gravidez de adolescentes, que vinha crescendo nos últimos anos no grupo de mulheres de 15 a 19 anos, na contramão da redução da fecundidade entre as outras faixas etárias. Conforme a pesquisa de Registro Civil do IBGE, a proporção de nascimentos de mães com menos de 20 anos caiu de 20,5% em 2006 para 20,1%. A redução é pequena, mas intensa nas regiões desenvolvidas do Centro-Sul. No Norte e Nordeste, as taxas ainda são preocupantes. Enquanto no Distrito Federal as mães jovens foram responsáveis por 14,5% dos nascimentos em 2007, essa proporção era de 26,9% no Maranhão. No entanto, houve queda nas duas pontas. Em 2006, as duas unidades da federação tinham esse índice em 15,3% e 27,6%, respectivamente. O Pará concentra 26,7% dos partos nesse grupo, mas também apresentou ligeira redução em relação a 2006, quando era 26,8%. Em São Paulo, houve uma queda de 16,6% para 16,3%.