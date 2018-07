IBGE: Diadema tem maior densidade demográfica de SP

Com 12,5 mil habitantes por km2, o município de Diadema tem a maior densidade demográfica do Estado, segundo o Censo 2010, divulgado ontem pelo IBGE. A cidade é seguida por Taboão da Serra (12 mil pessoas/km2), Carapicuíba (10,7 mil pessoas/km2) e Osasco (10,4 mil pessoas/km2).

O urbanista Ricardo Ojima, da Unicamp, acredita que esses números mostram que as cidades da Grande São Paulo estão diversificando a base da economia, antes focada exclusivamente em indústrias, o que atrai a população. "Com a redução do fluxo migratório, a capital está se firmando como uma área de circulação", afirma.

A densidade demográfica da cidade de São Paulo é de 7,4 mil pessoas/km2, enquanto a média do Estado é de 166,2 pessoas/km2. Em Nova York, a taxa é de 10,1 mil, em Nova Délhi são 9,3 mil e em Tóquio são 5,8 mil habitantes por km2. As informações são do Jornal da Tarde.