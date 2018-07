IBGE divulga 130 invertebrados ameaçados de extinção O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança hoje o mapa das 130 espécies de invertebrados ameaçados de desaparecer, baseado na Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção preparada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). São 96 insetos como abelhas, besouros, formigas, borboletas, mariposas e 34 espécies de outros invertebrados terrestres, como aranhas, gongolos, minhocas e caracóis. De acordo com o mapa, São Paulo tem o maior número de ocorrência de espécies em extinção (46), seguido de Rio de Janeiro (41), Minas Gerais (35) e Espírito Santo e Bahia (24 cada um). Entre os animais citados, a situação mais grave é a de quatro espécies que já entraram na lista do Ibama como extintas: a formiga Simopelta minima , que ocorria na Bahia, a libélula Acanthagrion taxaense , do Rio, e as minhocas Fimoscolex sporadochaetus (conhecida como minhoca branca) e Rhinodrilus fafner (minhocuçu ou minhoca gigante), que eram encontradas em Minas Gerais. O mapa é ilustrado com desenhos dos animais e tem como pano de fundo a vegetação primitiva, a área modificada pelo homem e a delimitação dos biomas. Na legenda estão os nomes das classes, ordens e famílias a que pertencem as espécies, bem como seus nomes científicos e populares, categorias de ameaça (extintas, criticamente em perigo, em perigo e vulnerável) e distribuição geográfica.