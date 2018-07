IBGE eleva estimativa de safra de milho do Brasil em 3,5% A produção de milho do Brasil em 2012 foi estimada nesta quinta-feira em um recorde de 71,45 milhões de toneladas, alta de 3,5 por cento na comparação com a previsão do mês anterior, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).