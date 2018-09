IBGE: fecundidade será de 1,5 filho por mulher em 2027 A taxa de fecundidade do Brasil deverá chegar à chamada taxa limite, de 1,50 filho por mulher, entre 2027 e 2028, prosseguindo nesse patamar até 2050, segundo estima estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de fecundidade atual no País é de 1,86 filho por mulher. O estudo lembra que a fecundidade no Brasil foi diminuindo ao longo dos anos, "basicamente como conseqüência das transformações ocorridas na sociedade brasileira, de modo geral, e na própria família, de maneira mais particular". Com isso, a fecundidade, em 1991, já se posicionava em 2,89 filhos por mulher e, em 2000, em 2,39 filhos por mulher.