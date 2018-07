IBGE: gasto com meio ambiente ainda é pequeno Quem mais investe em meio ambiente no Brasil, proporcionalmente, são os municípios. O investimento, porém, ainda é baixo em todo o País, avalia o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O último dado analisado no estudo Indicadores de Desenvolvimento Sustentável é de 2004, quando o total de gastos públicos aplicado em proteção ao meio ambiente foi de R$ 2,64 bilhões, ante R$ 1,53 bilhão em 1996, em valores absolutos e deflacionados. No período, a participação relativa do setor nas despesas públicas cresceu de 0,4% para 0,6%. Os municípios apresentaram os maiores gastos proporcionais, com aumento de 0,4% para 1,1% do total das despesas. No mesmo período, os gastos públicos federais com o setor de meio ambiente mantiveram-se estáveis: 0,3%, em 1996, e 0,4%, em 2004. Já os estaduais variaram de 0,6% para 0,8% do total de despesas. Apesar de os municípios serem os responsáveis pela maior fração dos investimentos, grande parte deles ainda não tem Conselhos de Meio Ambiente, considerados essenciais na estrutura da política ambiental nacional, alerta o IBGE. ?O quadro institucional ainda é incipiente?, avalia o instituto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.